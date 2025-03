Pulizie di primavera nel borgo di Levanto

’Pulizie di primavera’ è il titolo dell’iniziativa ambientale in programma domenica 23 marzo a Levanto a cura della Compagnia degli Elfi, che chiama a raccolta tutti i volontari (soprattutto i bimbi) che vogliono dedicare un pomeriggio alla raccolta di piccoli rifiuti nel centro, sul lungomare e sulle spiagge della cittadina rivierasca. L’appuntamento è alle 15 in piazza Cavour. I partecipanti si ritroveranno davanti al palazzo municipale, dove riceveranno guanti e sacchetti forniti da Acam Ambiente, e da lì inizieranno il loro viaggio nelle strade e sugli arenili del paese per ripulirli da carta, oggetti in plastica, lattine, mozziconi di sigaretta e da tutto ciò che è stato lasciato dal passaggio di persone poco rispettose del decoro e dell’igiene del bene pubblico. Per i bimbi il pomeriggio si concluderà con l’omaggio di un cono gelato. "L’obiettivo è porre l’attenzione al rispetto dell’ambiente e alla necessità di mettere in atto comportamenti virtuosi sia per evitarne il degrado che per intervenire per rimediare ai danni compiuti da altri – spiega Lorenzo Perrone, consigliere comunale e presidente della Compagnia degli Elfi –. Un intervento di pulizia come quello in programma domenica consente di compiere il primo passo in questo percorso di sensibilizzazione perché porta le persone ad avere un contatto diretto con le condizioni di degrado che possono essere generate da comportamenti che danneggiano l’ambiente e le infrastrutture pubbliche fruibili da tutta la comunità". L’iniziativa è patrocinata dal Comune e si avvale della collaborazione di ’Brothers’ per gli interventi sugli arenili. In caso di maltempo l’appuntamento sarà rinviato a domenica 30 marzo.