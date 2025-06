"Pubblicità denigratoria". Confcommercio richiama al dialogo costruttivo

Solidarietà al borgo di Riomaggiore finito, involontariamente, al centro di una polemica. Il polverone è stato sollevato da una campagna pubblicitaria lanciata da un imprenditore del trasporto turistico e affissa a Lerici. La sua attività è stata promossa utilizzando un fotomontaggio di un assembramento nel borgo delle Cinque Terre per sostenere la comodità di un viaggio via mare. L’uscita non è stata affatto gradita a Riomaggiore partendo dalla sindaca Fabrizia Pecunia che ha annunciato azioni di tutela e neppure dal collega Leonardo Paoletti che si è immediatamente dissociato dalla reclame comparsa in un totem riservato agli annunci a Lerici. Inanto anche Confcommercio Imprese per l’Italia ha espresso

la propria contrarietà alla campagna pubblicitaria in termini denigratori. "Ci dissociamo con decisione da questo tipo di comunicazione – ha dichiarato Giacomo Auguiari presidente del gruppo nautica di Confcommercio La Spezia – perchè si tratta di una pubblicità che non solo danneggia l’immagine delle Cinque Terre, ma mette in dubbio anche l’intero tessuto economico della nostra provincia, fatto di imprese e lavoratori che operano quotidianamente nel rispetto del territorio. Una comunicazione di questo tipo finisce per gettare discredito sugli operatori marittimi seri e corretti".

Confcommercio La Spezia sottolinea come il sistema turistico della riviera e dell’entroterra sia profondamente interconnesso e che ogni azione che scredita una parte del territorio finisce per indebolire anche le zone limitrofe. "Se ci sono criticità da affrontare – conclude Auguiari – è attraverso il dialogo costruttivo e i tavoli di confronto che si trovano soluzioni, non con iniziative fuori luogo che sfiorano la caricatura. Serve responsabilità, non provocazione". Anche Confartigianato la Spezia sulla propria pagina social ha ringraziere il sindaco Leonardo Paoletti per la presa di posizione sull’episodio.

Massimo Merluzzi