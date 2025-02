Pubblica amministrazione digitale. Progetto Polis negli uffici postali

Numeri significativi anche in provincia di Spezia grazie al progetto Polis di Poste italiane. Avviato due anni fa per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione in 7mila comuni al di sotto dei 15mila abitanti, Polis ha contribuito a colmare il gap infrastrutturale tra piccoli centri e grandi città, con servizi digitali all’avanguardia e molto apprezzati dai cittadini. Sono 15 gli uffici postali della provincia spezzina nei quali è possibile usufruire dei servizi Polis, fra cui i certificati anagrafici e di stato civile resi disponibili dall’Anagrafe nazionale della popolazione residente e i certificati previdenziali come il “Cedolino pensione” la “Certificazione unica” e “Obis-M”.

Le sedi coinvolte al momento dal progetto “Polis Casa dei Servizi Digitali” sono: Ponzano Magra, Deiva Marina, Pieve di Zignago, Sesta Godano, Ameglia, Brugnato, Carro, Arcola, Monterosso al mare, Bonassola, Pignone, Borghetto Vara, Torza, Varese Ligure e Calice al Cornoviglio. Nel perimetro temporale 2025-2026 sono inoltre previste nuove attuazioni del progetto Polis a livello nazionale di cui 7 nello spezzino, oltre a quella in corso nell’ufficio Postale di Levanto che prevede la riapertura entro fine mese, a completamento lavori.

I servizi vengono erogati nell’ufficio postale sia attraverso gli sportelli, sia in modalità digitale con totem innovativi grazie ai quali i cittadini, con la carta d’identità elettronica o spid, possono scaricare in autonomia i certificati di loro interesse.

Polis è finanziato con risorse del piano complementare al Pnrr per 800 milioni e per oltre 400 milioni a carico di Poste Italiane. Molteplici gli obiettivi: semplificare la vita dei cittadini, promuovere la coesione economica, sociale e territoriale e dare un nuovo volto ai 7mila uffici postali dei piccoli centri per renderli più accoglienti e trasformarli in sportello unico digitale di prossimità. In particolare, il cambiamento degli uffici postali, si concentra sul comfort ambientale, grazie a sportelli ribassati e ambienti più luminosi, con particolare attenzione all’accesso agevolato per persone ipovedenti con speciali dotazioni di pavimenti e corsie.