Proteste dei residenti per la nuova antenna

Una nuova antenna, installata a pochi metri dal sito archeologico del villaggio medievale e a ridosso di un’altro dispositivo. Sono forti le proteste nel piccolo borgo di Zignago, dove l’installazione di un nuovo apparecchio ha causato il malcontento di molti residenti. Solo pochi mesi fa una raccolta firme aveva portato oltre duecento adesioni, ma nonostante tutto in poche settimane uno dei colossi delle telecomunicazioni ha eretto un nuovo dispositivo. A nulla, per ora, sono valse le proteste di un nutrito gruppo di cittadini, che hanno varcato anche le porte del municipio. Tra chi protesta per la collocazione del nuovo dispositivo anche Claudio Ghirardi. "Anni fa, in prossimità del sito archeologico avremmo voluto costruire un insediamento zootecnico per l’attività di nostro figlio, ma dopo mille vicissitudini non è stato possibile per la vicinanza col sito. Evidentemente però non vale per le antenne. Ci sono amministrazioni lungimiranti come Brugnato, che cercano di salvaguardare i cittadini" osserva Ghirardi, che ha protocollato una missiva in municipio per accedere agli atti e per chiedere la valutazione dell’impatto ambientale e le emissioni che saranno rilasciate dal nuovo dispositivo.

mat.mar.