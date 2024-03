Protesta pacifica a Madrignano: presidio sul ponte senza bloccare la strada

Nessun blocco stradale selvaggio, ma una protesta più ’soft’ benchè decisa nei termini: una settantina di abitanti di Madrignano ha organizzato un presidio all’altezza del ponte della frazione, rallentando il traffico attraversando di continuo sulle strisce pedonali. "Non abbiamo bloccato la strada per rispetto di chi va a lavorare – dicono – ma abbiamo fatto la nostra azione dimostrativa". Gli stessi abitanti hanno seguito il sopralluogo della Regione nella zona della frana. "Vogliamo tenere alta l’attenzione sulla nostra situazione: ora la nostra unica via di comunicazione è una strada disastrata che passa da Usurana, quasi una mulattiera, con tempi biblici per percorrerla. Speriamo facciano rapidamente il bypass""