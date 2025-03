’Proteggi il cuore del tuo borgo’. Un defibrillatore a Fabiano Alto

Imparare l’uso di uno strumento salva-vita significa potersi mettere a disposizione di tutti e saper intervenire in caso di soccorso a una persona colpita da un problema di tipo cardiaco. Come previsto nell’ambito del progetto “Proteggi il cuore del tuo borgo” promosso dall’associazione Tive6, Uisp e Spezia Calcio (che nelle scorse settimane ha finalizzato la donazione di un defibrillatore nel borgo di Fabiano Alto) all’oratorio della Parrocchia di Fabiano Alto si è tenuto il corso di formazione per l’utilizzo del defibrillatore. Numerosa è stata la partecipazione da parte degli abitanti del borgo che, sotto lo guida del responsabile 118 dottor Fabio Ferrari ed i suoi collaboratori, hanno potuto effettuare il corso per l’utilizzo dell’apparecchiatura nell’ambito del progetto di formazione ’La Scarica dei 118’. L’impegno dei cittadini che hanno preso parte all’iniziativa è stato anche quello di sostenere il proseguimento delle iniziative ’Proteggi il cuore del tuo Borgo’ finalizzato alla realizzazione della provincia cardioprotetta. Un particolare ringraziamento dai promotori del progetto "alla comunità di Fabiano Alto che con grande passione, sensibilità e partecipazione a valorizzato al massimo e reso possibile questo grande obiettivo sociale".