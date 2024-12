Proteggi il cuore del borgo. Parte la raccolta fondi

E’ stato presentato il progetto “Proteggi il cuore del tuo borgo”, iniziativa curata dall’associazione Tive6 e sostenuta da Enel, per raccogliere fondi destinati all’acquisto di defibrillatori da sistemare in alcuni borghi dello spezzino. I Comuni coinvolti saranno La Spezia e di Vezzano Ligure mentre nel Comune di Framura, in collaborazione con la locale Pubblica Assistenza si volgerà il progetto la “Scarica dei 118” per consentire la formazione certificata a circa 40 abitanti delle frazioni comunali. Nei borghi borghi, non solo verranno messi a disposizione i defibrillatori acquistati attraverso la raccolta fondi, ma verrà anche organizzata la formazione - in collaborazione con il 118 per i cittadini che si offriranno volontari per impararne l’utilizzo. La formazione della comunità locale è, infatti, fondamentale per utilizzare correttamente questo strumento e intervenite tempestivamente in caso di emergenza. I defibrillatori installati saranno mappati e, in caso di chiamata al 118, il personale potrà indicare il più vicino. Inoltre, tramite un’applicazione sperimentale, il centralino del 118 potrà anche contattare il volontario più vicino per segnalare l’emergenza e predisporre un intervento immediato. Le iniziative per le donazioni si terranno lunedi 16 dicembre nei borghi di Buonviaggio alle 11 e di Fabiano Alto alle 15.30.