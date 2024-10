Promozione Canaletto, una vittoria da batticuore

Belle affermazioni del Don Bosco e del Canaletto contro Forza e Coraggio e Tarros Sarzanese. Pareggi per Follo, Beverino e Magra Azzurri, sconfitta per il Levanto.

Don Bosco – F Coraggio 1-0

Rete: 47’ Cantoni

Al 28’ grande parata di Stano sulla botta di Bartoletti, il cui diagonale pochi minuti dopo finisce fuori di poco. Ad inizio ripresa Cantoni da centro area, dopo un rimpallo, scarica in rete il gol che darà la vittoria ai salesiani. Al 75’ il portiere dei locali si supera sul colpo di testa di Bartoletti. Nel finale proteste degli ospiti per un intervento su Mattioli.

Canaletto – Tarros 4-3

Reti: 9’, 57’ Tivegna (T), 55’, 73’ Cuccolo (C), 69’ Pedaci (C), 80’ Roncara (C), 91’ Di Martino (T)

Il Canaletto si aggiudica un match ricco di emozioni e gol. Al 9’ Petriccioli di sinistro crossa per Tivegna che in scivolata fa l’1-0. Al 55’ Cuccolo di prima sul secondo palo pareggia. Al 57’ Tivegna da 20 metri trafigge Adroit. Al 69’ Pedaci su respinta del portiere fa il 2-2. Al 73’ Cuccolo da fuori area porta in vantaggio i canarini e all’ 80’ il neo entrato Roncara rende più rotondo il risultato. Al 91’ Di Martino sigla la terza rete dei sarzanesi.

Follo – Beverino 0-0

Primo tempo molto combattuto con due buone occasioni per il Follo, la prima terminata con una doppia parata di Gaggini e la seconda con un miracolo sul tiro di Torri. Al 65’ viene espulso Angelotti tra i locali.

Calvarese - Levanto 2-1

Reti: 60’ Barilari (L), 66’, 77’ Ghirlanda (C)

Con una punizione da 25 metri Barilari porta in vantaggio il Levanto. Al 66’ e al 77’ Ghirlanda ribalta la situazione.

Magra Az. – Psm Rapallo 1-1 Reti: 55’ Giannini (M), 80’ Costa (R)

Nella ripresa Giannini sblocca la gara sugli sviluppi di un corner, ma all’80’ Costa riporta in equilibro il match.

Ilaria Gallione