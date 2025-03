Pro loco ’I due fiumi’. Ecco il nuovo direttivo

Nuovo direttivo e tante idee per la Pro Loco ’I due fiumi’ di Ceparana, che nei giorni scorsi ha rinnovato le proprie cariche in vista dell’organizzazione di molti appuntamenti che caratterizzeranno la piana ceparanese. Passaggio di consegne alla presidenza dell’associazione, con Mattia Sganga che lascia il testimone ad Antonio Meconi. "Il cambio di leadership non ha fermato l’entusiasmo e l’impegno del gruppo, che vuole proseguire sulla scia dei successi passati e rafforzare il legame con la cittadinanza, proseguendo con la medesima visione e passione per il territorio, continuando a portare avanti le tradizioni e gli eventi che erano già stati avviati, sempre con l’obiettivo di rivitalizzare il paese e creare occasioni di aggregazione per tutta la comunità" spiegano dalla Pro loco, che sta lavorando a eventi che spaziano dalla cultura al divertimento, per un programma pensato per tutte le età. Il neo presidente sarà affiancato dai vicepresidenti Gabriele Baldi ed Erika Angeli; il ruolo di segretaria sarà ricoperto da Irene Panizzi, mentre i tesorieri saranno Irene Panizzi e Nicoló Cilona; infine, a garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione economica ci sono i revisori dei conti Angela D’abrosca ed Enrica Angelini. A Ettore Regolo, che continuerà a supportare l’associazione, è stato assegnata la nomina di presidente onorario. "La strada da percorrere non sarà semplice, ma il gruppo è motivato e pronto ad affrontare ogni sfida con il sostegno di tutta la comunità" spiegano dalla Pro loco, annunciando l’apertura delle iscrizioni in qualità di socio.