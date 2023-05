Principio d’incendio in fumetteria

È stato l’odore acre di bruciato che ha iniziato a diffondersi nelle vie vicine a far scattare l’allarme. Erano da poco passate le ore 17 quando la caserma dei vigili del fuoco della Spezia è stata raggiunta da una telefonata che chiedeva di intervenire per il fumo che stava invadendo una fumetteria di via Cavallotti ad angolo con via Galilei. Appena giunti sul posto i vigili del fuoco hanno perimetrato l’area e allontanato i passanti. Fortunatamente si trattava di un principio d’incendio che è stato domato in pochi minuti. Dopo aver messo in sicurezza il locale i vigili del fuoco hanno ventilato le scale per evacuare il fumo che vi si era accumulato. Non si è reso necessario evacuare il palazzo e nessuno è rimasto intossicato.