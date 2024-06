Primi voli in solitaria per i giovani Top Gun

Hanno spiccato il volo Niccolò Triti e Cla Peer entrambi poco più che ventenni al debutto assoluto come "solisti" all’Aeroclub Lunense "Piero Lombardi" di Sarzana. E’ stata la prima volta in solitaria e proprio per questo resterà uno dei momenti più emozionanti e certamente indimenticabili della carriera aviatoria di un appassionato di volo. Il decollo è l’attimo in cui l’istruttore ritiene che l’allievo pilota abbia ormai acquisto la giusta abilità e possa dunque effettuare il volo e muoversi con attenzione ma sicurezza nel cielo. Il rito si è ripetuto in questi giorni sulla pista di San Lazzaro con protagonisti Niccolò Triti di Castelnuovo Garfagnana Cla Peer di Spezia che hanno dimostrato di essere bravi a stare tra le nuvole. Il club di volo presieduto da Lorenzo Lepore ex pilota Alitalia si conferma una scuola di volo che è una punta di diamante tra Liguria e Toscana e raggruppa piloti già brevettati e allievi piloti che hanno diverse e variegate provenienze creando con la sua equipe un sito dell’aviazione di eccellenza e di rinomanza nazionale. L’Aeroclu Lunense "Piero Lombardi" di Sarzana oltre a essere un campo scuola, pista di atterraggio di voli privati sta predisponendo gli spazi per accogliere il servizio di elisoccorso del Levante grazie all’accordo stipulato dalla società e Regione Liguria. La base sarzanese nel quartiere di San Lazzaro andrà a garantire un prezioso presidio in caso di emergenza sanitaria dimezzando i tempi di trasporto negli ospedali oltre a sostenere il lavoro delle squadre della Protezione Civile regionale.