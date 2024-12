Prima prova di fusione scolastica. Insieme per allestire un gran Natale

Un gran lavoro di squadra per augurare a tutti un sereno Natale. A portare il felice augurio saranno i ragazzi dell’istituto comprensivo Castelnuovo Luni Ortonovo che da quest’anno riunisce quattro scuole dell’Infanzia (Arcobaleno, Peter Pan, Luna, Luni Mare) cinque scuole primarie (Canale, Palvotrisia, Caffaggiola, Casano Basso e Isola) e due scuole secondarie di primo grado (Dante Alighieri e Ceccardo Roccatagliata Ceccardi). Gli studenti e insegnanti sono impegnati da giorni all’allestimento delle recite, scenografie e concerti musicali che si svolgeranno insieme. Sarà dunque un periodo intenso di “lavoro“ e condivisione che vedrà gli studenti partecipanti anche al di fuori dell’ambito scolastico. Come ad esempio collaborando al concorso per la decorazione dell’albero di Natale a Nicola, mercatini, eventi teatrali e musicali e feste. Giovedì 19 dicembre la professoressa Elisabetta Vincenzo della scuola “D. Alighieri” dirigerà il tradizionale concerto alla chiesa Sacro Cuore di Molicciara, mentre il corso musicale della scuola “Ceccardi“ si esibirà in “Auguri in musica” il 17 e 19 dicembre. A Luni appuntamento il 19 alla scuola primaria Caffaggiola alle 17 per l’ento “100 voci in allegria“ e “Elfi per un giorno“ laboratori creativi a tema natalizio e canti. Venerdì 20 alla scuola primaria di Casani dalle 10 alle 13 “Al cinema con Babbo Natale“ film e rappresentazioni teatrali e alla scuola mentre la scuola media parteciparerà alle 11 alla Santa Messa alla chiesa del Caffaggio. Sabato 14 al centro commerciale La Miniera gli alunni della scuola dell’infanzia Peter Pan e Arcobaleno, primarie e medie daranno vita al mercatino natalizio. Sempre gli alunni degli istituti castelnovesi saranno protagonisti dei saggi natalizi che si svolgeranno da martedì 17 agiovedì 19 prima dell’inizio delle festività. Nell’avvicinarsi delle festività la dirigente scolastica Paola Difresco porterà gli auguri agli studenti e alle loro famiglie, al corpo docente e al personale Ata.