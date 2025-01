Prima categoria Santerenzina, campione d’inverno

Nell’ultima giornata del girone d’andata la Santerenzina, vittoriosa sulla Castelnovese, si laurea campione d’inverno.

Brugnato – Bolanese 0-1

Marcatori: 29’ Tacchini (Bo) A decidere il match è al 29’ la bellissima punizione di Tacchini. Prima si divora il vantaggio Zakaria con un colpo di testa ravvicinato poi il Brugnato con Gavini e Selimi va vicinissimo al gol.

Segesta-Cadimare 8-1

Marcatori: 16’, 28’ Cizmya (S), 23’, 50’, 68’ Guazzi (S), 26’ Codda (S), 31’ Bacherotti (S), 65’ Ballo (C), 85’ Oucif (S) Sconfitta senza discussione per il Cadimare che subisce 8 reti da uno scatenato Segesta.

A. Casarza – Iron Fox 3-2

Marcatori: 13’ Bo (C), 55’, 59’ D’Amato (C), 65’ Florese (A), 83’ Sancredi (A) L’Amegliese prova la rimonta, ma non riesce ad evitare la sconfitta contro l’Atletico Casarza Ligure. Per gli ospiti vanno a segno prima Florese e poi Sancredi.

Cogornese – Colli 2024 3-0

Marcatori: rig. Larizza, Rugari, Ramella Vittoria netta della Cogornese che rifila tre reti al Colli.

Marolacquas. - Riccò 3-1

Marcatori: 52’ Garibotti (M), 70’ Odone (M), 90’ Lepri (M), 93’ Scappazzoni (R) Bel successo del Marola che con Garibotti, Odone e Lepri mette in cassaforte il risultato. È di Scappazzoni il gol della bandiera

Lavagna 2.0 - Romito M. 5-1

Marcatori: 40’, 71’ rig. Mosto (L), 47’, 60’ Paoletti (L), 80’ Marselli (R), 90’ Binaj (L). Il Lavagna dilaga sul Romito Magra, costringendolo a fare i conti con una sconfitta pesantissima.

Riomaior – Casarza L. 0-0

Match che termina a reti involate con le due squadre che si spartiscono la posta in palio

Casteln.-Santer. 2-4

Marcatori: 2’ Guzzoni (S), 5’ Vicini (S), 36’ Sanguinetti (S), 62’ Ruberto (C), 82’ Merlin (C), 88’ Vinchesi (S) Partita avvincente con 6 gol e un rigore parato da Neri a Venturotti che avrebbe potuto rendere ancora più netta la vittoria della Santerenzina.

Ilaria Gallione