Prima casa: acquisto con lo sconto per gli under 36

Un discorso a parte è necessario per orientarsi nel contesto del Bonus prima casa destinato agli under 36. Questo sussidio comprende tutta una serie di agevolazioni fiscali per incentivare l’acquisto da parte dei giovani (single o in coppia) dell’immobile che diverrà abitazione, la Legge di Bilancio 2023 lo ha prorogato fino al 31122023. Come spesso accade in ambito di bonus economici, anche in questo caso l’elemento principale è l’Isee, ovvero l’indicatore economico che "fotografa" il livello del tenore complessivo del nucleo familiare. Le agevolazioni economiche destinate ai giovani sull’acquisto della prima casa agiscono sostanzialmente sue due fronti: l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa e i benefici fiscali sulla tassazione applicata all’acquisto. Il Decreto Sostegni-bis prevede che per poter usufruire dei bonus-giovani sull’acquisto della prima casa, l’acquirente debba avere i seguenti requisiti: un’età inferiore ai 36 anni (cioè non deve ancora averli compiuti 36 nell’anno in cui richiede l’agevolazione) e un Isee in corso di validità non superiore a 40.000 euro.