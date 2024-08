Prima allerta: fine delle ferie per tanti turisti

Primo assaggio di autunno anche se per fortuna il maltempo è passato in fretta e già nella serata il sole è tornato a illuminare la coda dell’estate. Insomma un’allerta che comunque si è fatta sentire e soprattutto ha creato disagi e difficoltà ai turisti molti dei quali hanno anticipato di qualche ora la partenza per le città di residenza. Spiagge chiuse e anche le località turistiche hanno registrato in mattinata il vuoto. Arpal Liguria alla fine della giornata passata da allerta arancione a gialla ha tirato un sospiro di sollievo. "Anche questa volta fortunatamente – ha scritto l’azenzia – la Liguria ha scampato i possibili effetti idrologici che il maltempo in corso avrebbe potuto causare sul territorio regionale. Le due strutture per cui era stato diramato il massimo livello di allerta per temporali si sono mantenute prevalentemente in mare.

Nonostante ciò, hanno riversato quantitativi di pioggia fra forti e molto forti, con picchi superiori ai 50 mm a Fiorino, Bolzaneto e Croce Orero. Il fatto che le strutture si spostassero, però, ha evitato cumulate complessive tali da generare effetti idrologici al suolo. I temporali sono stati accompagnati da intense fulminazioni e raffiche di downburst localizzate, superiori ai 100 chilometri orari: 121 a Fontana Fresca, 112 alla Spezia". Si sono registrati alcuni allagamenti agli scantinati e qualche danno a tende e gazebo strappati dal peso della pioggia. Sono stati contattati i vigili del fuoco che hanno risposto a tutte le emergenze anche se già nel primo pomeriggio la situazione era ben rientrata nel ritmo dell’estate.