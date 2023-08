Pressing di Toti sul backup condiviso "Positivo il vertice con il ministro"

Il segretario ligure del Pd punta il dito contro la politica del Governo e della Regione sulla gestione dei fondi del Pnrr e lo fa proprio nel giorno in cui il presidente Giovanni Toti (foto) è reduce dall’incontro romano con gli altri governatori. Un incontro che il numero uno di piazza De Ferrari giudica positivo. "Voglio ringraziare il ministro per questa riunione tempestiva. A mia memoria, questa è la prima volta che ci confrontiamo con un Governo sul Pnrr". Questa la valutazione a caldo fatta subito dopo la chiusura della riunione tra il ministro agli Affari europei Raffaele Fitto e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sul Pnrr. "Non appena il ministro Fitto avrà concluso la riprogrammazione del Pnrr, rinegoziando con l’Europa le voci di spesa su missioni e capitoli – prosegue Toti - mi auguro che ci siederemo tutti al tavolo per immaginare il percorso degli ultimi tre anni del piano, per garantire l’Europa, il governo e noi stessi che quei finanziamenti andranno a buon fine". Il presidente Toti ha ribadito poi l’urgenza di un confronto sulla capacità di spesa del Paese e dei singoli Enti. "Trovo giusto che la gran parte dei fondi vada alle Regioni con un maggiore bisogno di fare un salto in avanti in termini di sviluppo ma continuo ritenere indispensabile uno strumento di backup condiviso".