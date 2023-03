Preso a spacciare tra le bancarelle Ventenne arrestato dai carabinieri

La fiera di San Giuseppe ha richamato moltissimi visitatori e oggi si attende il gran finale. La polizia locale ha elevato quattro sanzioni agli ambulanti per la mancanza della polizza assicurativa su eventuali danni a terzi e due per occupazione di spazio maggiore rispetto a quello assegnato. Svolti anche controlli congiuntamente all’Asl 5 sulle bancarelle della gestronomia, nessuna sanzione ma solo quattro ordini di adempiere a prescrizioni. La sezione di polizia giudiziaria non ha riscontrato alcun venditore abusivo.

I carabinieri nel pomeriggio di venerdì hanno invece arrestato un ventenne tunisino che si aggirava tra le bancarelle di piazza Europa non perché interessato ad esse, ma per spacciare droga senza dare nell’occhio. I militari dell’Arma, però, se ne sono accorti e hanno seguito le sue mosse proprio mentre consegnava alcune dosi. Hanno atteso che si allontanasse dalla calca per fermarlo, quando il giovane se ne è accorto nei pressi dell’edicola davanti al Comune, ha cercato di scappare, ma è stato bloccato pochi metri dopo. Aveva dentro la felpa 92 grammi di hashish. Ieri mattina Mohamed Aziz Ryehi, 20 anni, è comparso davanti al giudice Marinella Acerbi che ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma, in attesa del processo fissato per il 20 aprile.

M.B.