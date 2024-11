Presepe, via al conto alla rovescia per l’accensione

La Collina delle Tre Croci a Manarola si sta gradualmente ripopolando delle figure luminose che presto andranno a comporre la maestosa natività luminosa ideata dall’estro creativo di Mario Andreoli. Ogni anno l’Associazione del presepe di Mario porta avanti l’eredità di un’opera che unisce creatività, caparbietà e amore per il paesaggio, lavorando senza sosta in vista dell’accensione prevista per l’8 dicembre. Questo rito, atteso e partecipato, scandisce il countdown al Natale: le oltre 200 figure vengono posizionate con cura sulle terrazze in pietra che abbracciano il borgo di Manarola, creando un quadro suggestivo visibile anche dal mare.

Tutto questo è possibile grazie all’impegno dell’associazione che garantisce continuità all’opera di Mario, con il sostegno del Comune di Riomaggiore e del Parco e la collaborazione del Cai La Spezia. Durante la sua prima visita, il presidente del Parco, Lorenzo Viviani, ha espresso profonda gratitudine e apprezzamento per l’impegno e la passione dei volontari, sottolineando il valore di un’opera che intreccia memoria, creatività e sostenibilità: "È stato estremamente utile osservare da vicino il lavoro svolto dai volontari. Sono rimasto colpito dalla capacità di nobilitare materiali poveri e oggetti dismessi che in questo scenario unico trovano una seconda vita".