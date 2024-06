Premio ’Montale’ a Paolo De Caro

Paolo De Caro, cui si deve la scoperta di un prezioso esemplare delle ‘Operette morali’, oggi alle 17 all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, riceverà il Premio Montale Fuori di Casa per la sezione saggistica. De Caro (nella foto) parlerà del suo ultimo libro ‘Ma se ritorni non sei tu e altri scritti montaliani’ (che al termine dell’evento sarà regalato ai presenti) dove approfondisce alcuni aspetti su Irma Brandeis, la docente ebrea americana del Sarah Lawrence College di New York e poi Bard College di Annandale-on Hudson, che Montale cantò con il nome di Clizia e fu ispiratrice de ‘Le Occasioni’. Dopo i saluti di Adriana Beverini, presidente del Premio Montale Fuori di Casa, e della vicepresidente Barbara Sussi, in dialogo con il premiato saranno Antonio Zollino, Alessandro Zaccuri e Paolo Senna (coordina Alice Lorgna). "La premiazione di De Caro – dichiara Beverini, che in suo omaggio leggerà ‘Clizia a Foggia’ – è una delle più significative specialmente per gli studiosi del premio Nobel Eugenio Montale". Marco Magi