Premio Byron, i vincitori

Definiti dalla giuria i premiati del prestigioso premio letterario ‘Lord Byron Porto Venere Golfo dei Poeti’, organizzato dall’associazione Portus Veneris in collaborazione con la filiale italiana dell’associazione Dickens Fellowship, e con il patrocinio della Regione Liguria e del Comune di Porto Venere. Tanti i riconoscimenti (dieci sezioni di poesia edita e inedita, e di narrativa edita ed inedita), di seguito un estratto. Per la poesia inedita, primo premio a Federico Luciani con ‘Preghiera laica del soldato’, secondo Claudia Ghironi Albero, terzo a Ada Rizzo Donne. Poesia inedita Giovani Poeti, primo Noah Vizzardi, seconda Martina Fasci Crisalide, terza Ilenia Pia Lauricella. Per la poesia Inedita in lingua inglese: primo Carlo Alessandro Landini, secondo Giuseppe Nori, terzo Michela Bianco Prevot. Poesia inedita Giovani poeti in lingua inglese: primi Virginia Annalisa Pravato e Sebastiano Alba. Per la Poesia edita, primo Silvio Raffo con ‘L’estasi insicura’, secondo Carmelo Consoli e terzo Max Mazzoli. Narrativa Inedita racconti: primo Lidia Marsili con ‘La promessa del bucaneve’, secondo Gabriele Andreani, terzo Ada Grecchi. Narrativa edita: prima Licia Allara con ‘Il respiro della formica Europa’, seconda Donatella Brusati, terzi Angela Maria Fruzzetti e Graziano Di Benedetto. Narrativa edita letteratura per ragazzi: prime Virna Chessari e Ave Comi con ‘Cieli di primavera - Viaggio nel mondo di Alda Merini’, secondo Stefano Patera, terzi Dario Masi e Viviano Vannucci. Durante la cerimonia di premiazione della settima edizione di domenica 21 settembre, nella sala consiliare del municipio dalle 15, sarà consegnato anche il ‘Premio Porto Venere cultura, arte, spettacolo e giornalismo’ assegnato dal Comune di Porto Venere ad una personalità di livello nazionale e internazionale, che si sia elevata nell’ambito della cultura e della comunicazione nel mondo. Come da tradizione, il giorno precedente, ovvero il 20 settembre, all’Hotel della Baia alle Grazie, è programmata una serata di gala alla presenza di giurati e vincitori. La giuria è presieduta ad memoriam dal noto regista teatrale, scrittore e poeta Alessandro Quasimodo (recentemente scomparso), poi conta sul suo presidente esecutivo Marina Pratici, come vicepresidente Marzia Dati, e come membri Daniela Tagliafico, Biancamaria Rizzardi, Maria Cristina Pianta, Maria Rosaria Annunziata, Gianfranco Bontempi e infine Lorenzo Masi.

Marco Magi