Premio alla fedeltà sul lavoro. Arcola festeggia il compleanno dell’ormai storica attività

Generazioni di arcolani hanno scelto regali nel suo negozio per le occasioni più belle. Roberta Luciani ha festeggiato 30 anni di attività con la popolazione e la sindaca di Arcola, Monica Paganini, che le ha consegnato un omaggio. Arcola si è vestita a festa per il compleanno del negozio di articoli da regalo “Roby Creazioni“ attività del genere presente nel comune di Arcola da 30 anni. Roberta Luciani, la titolare appassionata di vetrate artistiche e lavorazione del vetro, ha invitato i clienti e gli amici a un pomeriggio particolare, coinvolgendo tutti nella realizzazione di un mandala che rappresentasse l’orso Teddy della Thun. Il disegno è stato realizzato in grande e poi animato con sale e vetrini colorati. La partecipazione del pubblico è stata strepitosa. "Divertirsi insieme e lasciare che tutto prendesse forma in un’energia gioiosa. E’ stata un’indimenticabile esperienza e resterà per sempre nel mio cuore. Ci insegna che tutto è ora, che occorre vivere il momento e assaporare ogni istante". Roberta ha un grande legame con tutta la comunità arcolana, nel suo negozio sono passate intere generazioni, dal battesimo, alle comunioni e fino ai matrimoni, è sempre sorridente e disponibile a consigliare, proponendo numerose offerte e articoli di ogni genere, sempre pronta a sostenere iniziative di solidarietà. Il suo negozio, che si trova al Ponte di Arcola, proprio di fronte alla piazza del mercato, è un vero e proprio punto di riferimento per chi cerca il regalo giusto. Ha aperto recentemente un altro negozio a Sarzana. Il sindaco Monica Paganini le ha consegnato un attestato di stima.