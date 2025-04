Premiati i 4 atleti liguri in gara ai giochi invernali Special Olympics

Genova, 1° aprile 2025 - Rodolfo Serra, Giuseppe Morabito, Giuditta Guglieri e Federica Basso: ecco i quattro atleti liguri di Special Olympics che oggi pomeriggio, nella Sala della Trasparenza, sono stati premiati dagli assessori regionali Simona Ferro e Massimo Nicolò per la partecipazione agli Special Olympics World Winter Games, i giochi invernali per persone con disabilità intellettiva che si sono svolti in Piemonte dall’8 al 15 marzo.

Ai giochi, che rappresentano l’evento sportivo più grande al mondo, hanno partecipato 1500 atleti provenienti da 101 Paesi. Tra le principali discipline figurano lo sci alpino e lo sci nordico, lo snowboard, la danza sportiva, la corsa con le racchette da neve, il floorball, il pattinaggio artistico su ghiaccio e il pattinaggio di velocità su ghiaccio.

“Questa giornata ci permette di dare il giusto riconoscimento a Rodolfo, Giuseppe, Giuditta e Federica: sono stati bravissimi e ci hanno dato un’importante lezione di vita – commenta l’assessore allo Sport Simona Ferro – . Il vero vincitore non è necessariamente chi sale sul podio ma chi si impegna con tutte le sue forze, a prescindere dal risultato finale che oltretutto, nel caso di questi atleti, è stato anche di assoluto rilievo. La passione e la forza di volontà degli sportivi di Special Olympics sono per noi fonte di ispirazione nell’ottica di promuovere politiche sempre più efficaci verso uno sport realmente inclusivo e a misura di tutti, senza alcuna distinzione di età o abilità. Un obiettivo in linea con la nomina della Liguria a Regione Europea dello Sport 2025”.

“Sport e socialità – spiega l’assessore alle Politiche Sociali Massimo Nicolò – sono fondamentali per favorire l’inclusione dei nostri ragazzi e Special Olympic rappresenta una crescita sociale per cambiare la prospettiva nei confronti delle persone con disabilità, abbattendo le paure e gli stereotipi, andando invece a valorizzare le capacità e i talenti. La nostra regione vuole essere sempre più aperta e senza barriere e siamo felici di essere al fianco delle istituzioni e delle associazioni che hanno sostenuto il progetto”.

"Eventi come gli Special Olympics World Winter Games rappresentano una doppia opportunità: da un lato consentono a questi bravissimi atleti di esprimersi al meglio nelle discipline che più amano, dall’altro ci ricordano i veri modelli da seguire – conclude l’assessore del Comune di Genova Francesca Corso. – I ragazzi di Special Olympics sono davvero un grande esempio per tutti noi e ci rendono profondamente orgogliosi: mettono pazienza, impegno e coraggio in tutto quello che fanno, portando in alto la nostra città e la nostra regione in un contesto sportivo mondiale. A nome del Comune di Genova ringrazio i volontari, gli allenatori, le famiglie e tutti coloro che supportano queste bellissime iniziative”.

I quattro atleti liguri in gara hanno conseguito importanti risultati. In particolare, Rodolfo Serra ha vinto la medaglia d’oro nella 2,5 km di sci di fondo, mentre Giuditta Guglieri ha ottenuto il bronzo nella staffetta 4x100 di corsa con racchette da neve. Giuseppe Morabito si è classificato al sesto posto nei 500 metri di sci di fondo; Basso è arrivata quarta nella staffetta 4x100 di corsa con racchette da neve e si è classificata quinta nella corsa 100 metri con racchette da neve.

Alla cerimonia di consegna dei premi erano presenti, oltre ad atleti e assessori, anche il capodelegazione del Team Italia di Special Olympics Serena Taccetti e il direttore del team ligure di Special Olympics Alessia Bonati.