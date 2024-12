Pranzo di Natale alla Casina Rossa: ex sottufficiali della Marina si riuniscono

Una tradizione che si ripete, di anno in anno. Col bello e il cattivo tempo. Un appuntamento organizzato per ritrovare il calore di un gruppo affiatato. Per fare quattro chiacchiere, aggiornarsi sulle ultime novità familiari, scambiarsi opinioni sui fatti del mondo e anche per condividere ricordi e fotografie.

Anche quest’anno, per la precisione il rendez vous è andato in scena il 21 novembre scorso, un gruppetto di ex sottufficiali e comandanti della Marina militare si è riunito alla Casina Rossa del Parco del Colombaio. Un pranzo di Natale all’insegna dell’allegria, del buon umore e della nostalgia dei tempi passati.

Qualche assaggio di tipicità locali, un brindisi in vista delle feste ormai prossime, l’augurio condiviso per un buon 2025. Un augurio per tutti voi ai quali si uniscono anche i cronisti de La Nazione.