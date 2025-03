Porte aperte al turismo francese: "Numeri da record nel 2024". Pronto il marchio di accoglienza

’Accueil en Français – Accoglienza in francese’ è un contrassegno per locali, negozi e attività turistiche in cui si parla in francese. L’iniziativa è promossa dall’Alliance française Spezia, in collaborazione con la Camera di commercio di Genova. "I francesi – afferma Linda Raggio, presidente dell’associazione spezzina – nel 2024 nella nostra provincia sono stati il primo gruppo di visitatori stranieri con ben 129.233 arrivi e 367.461 presenze. Superano gli statunitensi e tedeschi, primo gruppo di turisti stranieri nel resto della Liguria. Ai turisti d’Oltralpe vanno aggiunti i turisti francofoni provenienti da Belgio, Svizzera, Lussemburgo e dal Québec, il Canada francese. Per questo crediamo che proporre un marchio attraverso cui i turisti francofoni possano individuare immediatamente gli esercizi in cui poter ricevere un’accoglienza speciale sia un vantaggio per gli ospiti, ma ancor più per i titolari delle varie attività" Ma come si ottiene questo contrassegno? "E’ molto semplice – spiega Annalisa Tacoli, componente del direttivo di Alliance – bisogna essere di madre lingua francese oppure avere una conoscenza della lingua francese almeno al livello A2 del quadro di riferimento europeo delle lingue straniere per aver frequentato un corso presso la nostra associazione o essere in possesso di una certificazione di pari livello, conseguita da non più di cinque anni o sottoporsi a un colloquio di verifica di cinque minuti delle competenze linguistiche in presenza o da remoto presso l’Alliance".

L’iniziativa ha avuto il patrocinio "del Comune capoluogo – evidenzia Raggio – stiamo coinvolgendo le associazioni di categorie, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, e gli operatori direttamente (è possibile contattare Alliance Française al 320-9256872). Il nostro obiettivo è quello di rendere operativo il contrassegno entro la prima metà di aprile in vista dell’avvio della stagione turistica 2025".

