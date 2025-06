Porte aperte ai centri estivi dedicati ai più piccoli

Conto alla rovescia per i centri estivi dedicati a bambini e ragazzi organizzati dal Comune di Sarzana. La giunta comunale ha confermato le quote di compartecipazione delle famiglie per l’iscrizione dei figli ai centri estivi nei plessi di Marinella, Crociata e alla scuola dell’infanzia Lidia Lalli. Si comincia dal 1° luglio per arrivare al 2 agosto con i piccoli di età compresa tra i 3 e i 5 anni che potranno divertirsi al centro estivo alla scuola Lalli dalle 7.30 alle 13.30 dal lunedì al venerdì. Per i bambini dal 6 ai 14 anni invece i campus estivi saranno due: uno alla scuola di Crociata e l’altro alla scuola e sulla spiaggia di Marinella. In questo caso i centri estivi saranno fruibili dal 7 luglio al 29 agosto con orario dalle 7.30 alle 13.30. In entrambi i casi le iscrizioni sono aperte dal 10 al 30 giugno il martedì mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13; martedì anche dalle 15 alle 18 nella sede della Cooperativa Lindbergh in via XX settembre; info al 327-7838482 e 393-8718408 o su www.cooperativalindbergh.it. In queste strutture la società cooperativa Lindbergh organizzerà i centri estivi per i quali il Comune si farà carico di coprire la maggior parte dei costi, mentre una piccola quota sarà richiesta alle famiglie partecipanti, senza alcun aumento rispetto allo scorso anno. La quota fissa è di 15 euro uguale per tutti i partecipanti e copre coprire i costi base iniziali (assicurazione), la Giunta sarzanese ha poi scelto di differenziare le tariffe settimanali in base alla residenza dei bambini iscritti, prevedendo una tariffa inferiore per i bimbi residenti a Sarzana. E infatti il costo settimanale ordinario, sulla base di un Isee pari o superiore a 18mila euro sarà di 50 euro per i residenti che si riduce a 40euro per il secondo figlio e a 35euro per il terzo figlio, mentre la quota sarà di 70 euro settimanali per i non residenti.

Esenzione totale (solo per i bambini residenti) per le famiglie con Isee inferiore a euro 8.016,71 . Previste agevolazioni nel caso di bambini residenti con disabilità certificate. L’Amministrazione ha anche approvato l’apertura estiva del nido Tendola per i bimbi sotto i 3 anni: in questo caso il rapporto sarà tra le famiglie e la cooperativa Coopselios (gestore del nido), ma il Comune interverrà per favorire le famiglie da un lato garantendo le esenzioni dal pagamento per i frequentanti del nido estivo già esenti nel corso dell’anno educativo 2024 -2025 e dall’altro con un contributo indiretto per coprire i costi della mensa del nido estivo. "Come amministrazione crediamo molto nell’importanza di offrire alle famiglie un servizio di qualità garantendo attività stimolanti" dice l’assessore Sara Viola.