Porta Paita sulla rampa, ecco i box prefabbricati dell’oasi in riva al mare

Rendering del progetto realizzato dallo studio Fabrica della Spezia

La Spezia, 9 marzo 2023 – Ritmi di lavoro accelerati sul campo e a distanza per traguardare la fruizione pubblica dell’area nella prossima estate. Il campo è quello della prima porzione (5mila metri quadrati) di Calata Paita restituita all’Autorità di sistema portuale da Lsct nell’ambito dell’accordo che prevede l’espansione del terminal a levante sulle ceneri della marina del Canaletto. La distanza è quella che separa La Spezia da Rovigo dove sono in corso di costruzione i prefabbricati destinati all’infrastrutturazione e all’accoglienza nella nuova frontiera della socialità spezzina secondo il progetto sviluppato e finanziato (con 3,5 milioni di euro) dall’Autorità di sistema portuale all’insegna dello slogan ‘Aspettando il Waterfront’: ossia la più ampia fruibilità dell’intera Calata Paita, anch’essa destinata alla restituzione +all’ente di via del molo. Il disegno dell’assetto futuro è solo sommariamente delineato sulla carta, con funzioni da puntualizzare. Concreta invece la prossima infrastrutturazione della cosiddetta Porta Paita fra solarium, ’arena’ per spettacoli e film, campetto da basket e logistica conviviale sviluppata in volumi secondo il progetto elaborato dallo studio Fabrica della Spezia . Si tratta di una serie di moduli – con celle di cemento e rivestimenti in legno e metallo – destinati ad attrarre visitatori e turisti tra voglia...