Popolizio replica al Civico

"Per me è una magnifica occasione per mettere in scena un testo che chiaramente assomiglia molto a una sceneggiatura cinematografica, e che, come tale, ha bisogno di primi, secondi piani e campi lunghi". Dopo il successo di ieri sera si replica stasera, alle 20.45, al Teatro Civico, con ‘Uno sguardo dal ponte’, tratto dall’omonimo testo di Arthur Miller con la traduzione di Masolino D’Amico, che vede Massimo Popolizio in veste di regista e interprete principale. "Alla luce di tutto il materiale che questo testo ha potuto generare dal 1955 (data della sua prima rappresentazione) ad oggi, cioè film, fotografie, serie televisive – prosegue Popolizio – credo possa essere interessante e ‘divertente’ una versione teatrale che tenga presente tutti questi ‘figli’. Una grande storia... raccontata come un film, ma a teatro". Scritto nel 1955 e ambientato in una comunità di immigrati siciliani a Brooklyn, ‘Uno sguardo dal ponte’ è il dramma della gelosia di Miller. Un grande affresco sociale, oltreché il ritratto di un uomo onesto (Eddie Carbone), compromesso e sconfitto da una passione illecita e ineluttabile. Lo stesso Popolizio, oggi alle 18, incontrerà il pubblico al Pin nell’ambito della rassegna ‘Foyer’, con accanto il direttore artistico del Teatro Civico Alessandro Maggi. Info: 0187 727521 e [email protected]. Biglietti anche su Vivaticket.

m. magi