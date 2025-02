"Pontremolese utile ma non finanziata"

"Un’opera strategica, ma senza finanziamenti". L’amara considerazione è di Giorgio Casabianca responsabile infrastrutture del Partito Democratico La Spezia. "I il viceministro Edoardo Rixi ha dichiarato che dobbiamo stare molto tranquilli, ovvero la ferrovia Pontremolese è

un’infrastruttura strategica. Ma il Governo in questi ormai due anni e mezzo ha investito per quest’opera zero euro. Si prevede infatti di non

finanziare niente anche nei prossimi anni e si dovrà aspettare che siano completate in

tutta Italia le centinaia di opere finanziate con il Pnrr. Ne riparleremo forse dal 2027.

La verità è che negli ultimi decenni dal governo Prodi in avanti solo quelli di

centrosinistra hanno creduto e finanziato la ferrovia Pontremolese".