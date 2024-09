Ponte chiuso, alternativa cercasi. Bradia e Grisei chiedono risposte

Si svolgerà sabato alle 11, alla Bocciofila di via Paradiso, l’incontro organizzato dall’amministrazione comunale su richiesta della cittadinanza, per descrivere i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte di via Falcinello (avviati lo scorso 9 settembre) e affrontare le problematiche dei residenti che vivono in prossimità del ponte Enel. Primo fra tutti l’assenza di una passerella alternativa per consentire agli abitanti di Bradia e di Grisei di raggiungere il centro a piedi. Un incontro che, da quanto emerso dall’assemblea dello scorso mercoledì alla presenza dell’assessore alla viabilità Stefano Torri, era atteso nei primi giorni della settimana nel tardo pomeriggio o la sera per consentire a tutti di essere presenti: il Comune lo ha invece fissato sabato mattina garantendo la presenza dei tecnici e del sindaco. "Auspichiamo – si legge nella mail di invito inoltrata nel pomeriggio di venerdì dall’ente ai presidenti delle consulte di Bradia, di Olmo, Grisei e Santa Caterina – che il congruo preavviso consenta la più ampia partecipazione possibile, facendo presente che lo svolgimento in orario mattutino consentirà la partecipazione dei preposti uffici comunali". "I residenti avevano chiesto di organizzare l’incontro in orario serale – spiega Franco Papale, presidente della consulta di Grisei – il sabato mattina molti di noi lavorano e l’ho fatto presente al Comune. Tuttavia sarò certamente presente all’assemblea nella speranza che ci vengano fornite soluzioni concreti ai problemi che tantissimi cittadini stanno subendo".

L’installazione di una passerella ciclopedonale alternativa al ponte Enel (che resterà chiuso al traffico pedonale e veicolare per circa 8 mesi) non è una richiesta negoziabile per i residenti di via Villefranche, di via Alfieri e di via Falcinello, ma per il momento il Comune sembra non considerarla nemmeno un’ipotesi. Bisognerà aspettare quindi sabato mattina per capire quali saranno le proposte dell’amministrazione anche se c’è attesa nell’aria anche per il consiglio comunale fissato per giovedì alle 18.30, in cui è quasi inevitabile che la tematica venga tirata in ballo. La minoranza il 12 settembre aveva protocollato una mozione urgente proprio per richiedere l’installazione di una passerella alternativa e andare così incontro alla richiesta dei residenti, ma l’argomento non era stato inserimento tra gli ordini del giorno del consiglio.

Elena Sacchelli