’Poesia e Anima’, il Montale assegnato a Bardotti

Il Premio Montale Fuori di casa, al suo ventinovesimo anno di vita, eccezionalmente assegna nel 2025 tre premi per la Poesia, fra cui il Premio ‘Poesia e Anima’ a Massimiliano Bardotti. Adriana Beverini, presidente del Premio Montale, motiva così questa scelta: "In mezzo a tante voci poetiche degli ultimi decenni, che non temo di definire opache, apatiche – spiega – quella di Massimiliano Bardotti emerge solitaria cosicché, se non temessi di gravare il nostro premiato di un carico troppo pesante da portare, potrei parlare di lui quasi come di un profeta; testimone di una spiritualità più vasta in cammino verso quell’ecologia profonda di cui scriveva James Hillman". L’evento è in programma mercoledì, alle 21, a Villa San Leonardo al Palco in via del Palco a Prato, con letture e riflessioni da parte di Massimiliano Bardotti. Portano i saluti del Premio Montale Fuori di casa, la presidente Adriana Beverini, la vicepresidente Barbara Sussi e il membro del consiglio direttivo Paolo Stefanini; intervengono Guidalberto Bormolini, monaco e antropologo, Alberto Mosca Mondadori, presidente Casa dello Spirito e delle Arti, e Gianni Criveller sinologo, storico e teologo. Verranno proposti alcuni intermezzi musicali a cura di Issei Watanabe, al Violoncello ‘del mare’. Questi gli orari: alle 19 la meditazione guidata e la messa per chi lo desidera, alle 20 la cena su prenotazione entro domani alla mail [email protected], infine, alle 21, l’incontro pubblico con ingresso libero, intitolato ‘A noi basti la gioia di cantare’.

m. magi