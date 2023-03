"Pochi pompieri in porto E unità navali inutilizzate"

"I porti liguri vivono una grave carenza di vigili del fuoco, figure fondamentali per garantire la sicurezza del nostro mare". Il consigliere regionale del Partito Democratico Davide Natale annuncia un’interrogazione per chiedere alla giunta Toti di farsi portavoce presso il governo della necessità di potenziare i presidi di tutta la Liguria. "Nel golfo della Spezia - sottolinea l’esponente dem - si concentrano decine di attività importanti per il nostro Paese dallo scalo commerciale ai cantieri navali e ai porticcioli della nautica da diporto. Ma soprattutto vi è la presenza siti particolarmente delicati come l’unico rigassificatore onshore d’Italia, nella baia di Panigaglia, e di ben due oleodotti con punto di entrata in mare, quello di Arcola Petrolifera e quello a servizio della Nato per i carburanti avio". Il personale del distaccamento portuale della Spezia, in base alle piante organiche sostiene Natale dovrebbe essere di 24 unità. "E’ invece attualmente di 19 - attacca Natale - e rimarrà di 17 entro la fine dell’anno, Se poi guardiamo al resto della Liguria la situazione peggiora ulteriormente.

A Genova sono una trentina su una pianta organica di 52, mentre a Savona i vigili del fuoco sono 13 mentre dovrebbero essere 24. Per sopperire agli organici sottodimensionati vengono assegnate ore di straordinario ma è evidente che il problema non si risolve in questo modo". Il paradosso del caso spezzino, secondo il consigliere regionale di minoranza, deriva dal fatto che entro il 2023 dovrebbe essere terminata la nuova caserma del distaccamento portuale su Calata Malaspina. "Rischia di rimanere una cattedrale nel deserto. Inoltre il nostro porto rientra tra quelli sicuri per le navi delle ong che operano nel Mediterraneo nel soccorso dei naufraghi. Un compito in più per i nostri vigili del fuoco, che infatti sono stati chiamati ad operare quando c’è stato da assistere la Geo Barents". Il problema - conclude Natale - ha carattere nazionale, ma è particolarmente sentito nel nostro porto, che una rilevanza strategica che va ben oltre i confini regionali. "La presenza di un organico numericamente adeguato di vigili del fuoco è un elemento imprescindibile per i traffici e per i cittadini".