Pioggia di soldi per 38 progetti. Cultura al top

Fondazione comunitaria mette in campo quasi 390mila euro, nel contesto dei Bandi territoriali, per finanziare 38 progetti destinati a sociale, giovani, ambiente, territori e cultura. Si spazia dal contributo a Festival di respiro nazionale, alle iniziative rivolte alle persone fragili, dai restauri di beni e spazi alla promozione di attività che aiutino le nuove generazioni a crescere al meglio. Venerdì scorso il consiglio di amministrazione della Fondazione Comunitaria ha deciso quali progetti approvare e sostenere. Il settore che ha avuto maggiori assegnazioni è stato quello della “cultura”, per cui verranno erogati circa 209mila euro per 19 iniziative. Sul fronte “ambiente” sono state accolte due domande, per un totale di 15mila euro. Per il “sociale” nove che hanno beneficiato di un finanziamento di 100mila euro, mentre per la tutela del patrimonio sono stati approvati due progetti, cui sono andati poco meno di ventimila euro.

Successo anche per il bando “giovani”: sei progetti finanziati con 43mila euro. "Anzitutto siamo soddisfatti perché abbiamo avuto un’ottima risposta a livello di proposte, distribuite sulle cinque aree tematiche a commenta il presidente della Fondazione Comunitaria, Alfio Quarteroni (nella foto)- . Alcuni progetti, pur eccellenti, lasciavano invece spazio a qualche possibilità di miglioramento e il consiglio della Fondazione ha pensato di accompagnarli con segnalazioni costruttive, perché vengano poi riproposti". Ora inizia la fase della raccolta fondi: i sostenitori dovranno ottenere, dalla comunità, consenso, per le loro iniziative, raggranellando una parte del finanziamento direttamente. La raccolta terminerà il 14 luglio. Il budget che non è stato utilizzato in questa finestra verrà messo a disposizione per la seconda finestra di settembre". Paola Arensi