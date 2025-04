Pilo, indole avventuriera. È al gattile e cerca casa

Pilo è uno splendido gattone adulto, di taglia media e di razza europea comune. Dal folto e morbidissimo pelo lungo, di colore bianco e arancione tigrato, questo florido micione si trova ospite del gattile municipale di via del Monte già da circa un mese e mezzo, dopo essere stato ritrovato solo e ferito sul territorio spezzino.

Ricevuta una completa assistenza veterinaria all’interno della struttura di San Venerio, oggi Pilo è perfettamente guarito e pronto, finalmente, a ricevere un altro tipo di cura: quella del cuore; grazie a una casa e a una famiglia – o all’affetto, perché no, di un singolo aspirante proprietario – che sia tutta per sé. Dal carattere decisamente tranquillo e dall’indole affettuosa, Pilo è un gatto equilibrato e perfetto davvero per tutti: non solo infatti è in grado di passare del tempo da solo senza problemi, ma sa anche andare d’accordo sia con tutti gli altri felini suoi simili – sia femmine che maschi -, sia con tutti gli amici umani disposti a fare la sua conoscenza e a scambiare con lui "due coccole".

Si badi però a non limitare i suoi spazi e il suo raggio d’azione: per Pilo infatti risulta davvero insopportabile rimanere rinchiuso all’interno di una stanza o ritrovarsi a vivere in spazi angusti perché, da buon felino qual è, il suo istinto curioso ed esplorativo è sviluppatissimo. Lasciatelo dunque perlustrare e girare per casa liberamente: prima che sia lui a trovarne gli angoli remoti e più nascosti, sarete già stati voi a esservi scoperti innamorati di lui.

Alma Martina Poggi