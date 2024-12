’Pierino e il lupo’ al Civico

Lo spettacolo ‘Pierino e il lupo’, che verrà proposto domani pomeriggio, alle 17, al Teatro Civico, era previsto il 5 novembre, in occasione del ciclo di eventi di inaugurazione del rinnovamento della struttura. ‘Pierino e il lupo’, con la voce narrante di Dario Vergassola e le musiche dell’Orchestra sinfonica di Sanremo diretta dal maestro Giancarlo De Lorenzo, è una fiaba musicale sempre attuale. Fu composta nel 1936 da Sergej Sergeevic Prokof’ev per voce recitante e orchestra. Da allora nel corso degli anni ha avvicinato alla musica tanti bambini e ragazzi, ottenendo parallelamente larghi consensi dal pubblico adulto. Tantissimi gli artisti illustri che si sono cimentati nella veste del narratore: Benigni, De Filippo, Lucio Dalla, Elio, Rocco Papaleo, Neri Marcorè. Dario Vergassola con il suo stile pungente e autoironico da ‘comico romantico-depresso-ansioso’ dal grande acume, si cimenterà in questa composizione che può essere considerata una vera e propria ‘fiaba musicale’, iscritta perfettamente nella tradizione delle favole russe nelle quali, solitamente, il mondo animale, acquisendo il dono della parola e dell’intelletto, interagisce con il mondo umano. In essa è narrata, appunto, la storia di Pierino che, con l’aiuto di un uccellino, cattura un temibile lupo. Una voce recitante narra la fiaba mentre la musica commenta ogni scena illustrando il carattere e i sentimenti di ciascun personaggio. Informazioni e biglietti al botteghino del Teatro Civico, con ingresso da via Carpenino, aperto oggi dalle 8.30 alle 12, o telefonando allo 0187 727521 o ancora inviando una mail a [email protected]. Marco Magi