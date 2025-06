Intesa di massima sugli obiettivi. Oggi nuovo step con la proprietà

In arrivo la fumata bianca per mister Luca D’Angelo alla guida dello Spezia anche nella prossima stagione calcistica e in quella successiva. Oggi ci sarà un ulteriore e conclusivo step con la proprietà americana per l’ok su alcuni input progettuali scaturiti dai colloqui, a chiudere il cerchio con annessa ufficializzazione della conferma. Tutto, insomma, sta procedendo come da previsione, rispettando tempi e modalità di approfondimento della questione che il tecnico e la società avevano stabilito a inizio della scorsa settimana.

Ieri, come da programma, il valido allenatore abruzzese, ha approfondito con l’ad Andrea Gazzoli i programmi societari stabiliti dal patron Thomas Roberts e dal presidente Charlie Stillitano, trovando una condivisione di massima. D’Angelo, è bene precisarlo, ha sempre messo come sua priorità, da uomo integerrimo qual è, lo Spezia. La settimana di tempo intercorsa per arrivare alla decisione finale non è dipesa da avances di altri club, che pure ci sono state, in primis il Modena, quanto dalla necessità di recuperare le energie fisiche e nervose spese in quantità industriale nei play-off. Un percorso decisionale condiviso in toto con la società, senza fraintendimenti. Si va, dunque, con il rispetto del contratto da parte di D’Angelo fino al 2027, con opzione per un altro anno in caso di promozione in Serie A.

Evidentemente i lunghi colloqui intercorsi ieri tra il tecnico abruzzese e l’ad aquilotto, poi estesi anche al ds Stefano Melissano, hanno prodotto gli esiti sperati, trovando punti di incontro sui programmi di breve-medio periodo stabiliti dalla società. Progetti che chiamano in causa un processo di crescita sportiva nel rispetto dei parametri di equilibrio economico-finanziari necessari per la sopravvivenza del club. Tradotto, i dirigenti aquilotti, in piena intesa con D’Angelo e in linea con i diktat ambiziosi della proprietà, cercheranno di allestire una squadra competitiva, che possa generare entusiasmo nella gente, non sbandierando, però, troppo gli obiettivi di grandezza. Appare, però, scontato che, dopo lo straordinario campionato appena concluso, non si possa non fissare il traguardo minimo dei play-off, gettando le basi per un ulteriore step successivo nella stagione a seguire. Un po’ come ha fatto il Pisa dopo il ko ai play off con il Monza. Il tutto con risorse economiche non certo ai livelli del Palermo, ma comunque in grado di attestare un percorso virtuoso sul piano economico e sportivo. Con il focus Serie A che Roberts e Stillitano non hanno nascosto.

A corollario la società provvederà a ufficializzare gli scontati prolungamenti dei contratti all’ad Andrea Gazzoli per altri tre anni e al ds Stefano Melissano per due. Un modo per dare continuità al percorso comune intrapreso, non solo dal punto di vista prettamente sportivo ma anche per ciò che riguarda le strutture di cui Gazzoli si è occupato in prima persona, specie per il ‘Picco’. In ballo i lavori a Follo, il completamento dell’area esterna del ‘Picco’ e la possibile acquisizione del ‘Ferdeghini’. Proprio Gazzoli, spiegherà nei dettagli i progetti futuri del sodalizio bianco nel corso di una conferenza stampa in programma a stretto giro di posta.