Lavori di asfaltatura in viale Amendola: tutte le informazioni per evitare i disagi

La Spezia, 10 giugno 2025 – A partire da mercoledì 11 giugno, prenderanno il via i lavori di asfaltatura lungo viale Amendola, nel tratto compreso tra piazza Chiodo e il semaforo all’altezza dell’intersezione con via Rattazzi, esclusivamente nella tratta 'lato monte', in direzione dell’incrocio tra viale Fieschi e viale Garibaldi. Si tratta della prima fase di un intervento programmato, che verrà realizzato in due momenti distinti per limitare i disagi ai cittadini, mirati a migliorare il manto stradale di una delle arterie principali della città.

Questa prima parte dei lavori si svolgerà da mercoledì 11 a venerdì 13. Durante il fine settimana, sabato 14 e domenica 15 giugno, momento in cui si prevede una maggior flusso di traffico, il cantiere verrà temporaneamente rimosso: il tratto sarà quindi completamente percorribile e i posteggi torneranno regolarmente disponibili.

L’intervento di asfaltatura, a sistemazione di un tratto stradale in cui si sono evidenziate necessità tali da non rimandare le opere di messa in sicurezza, interesserà due corsie, mentre la percorribilità in direzione dell’incrocio tra viale Fieschi e viale Garibaldi sarà garantita da una corsia temporanea ricavata, lato monte, in sostituzione degli stalli di sosta.

A partire da lunedì 16 giugno, in concomitanza degli eventi legati alla presenza della nave scuola Amerigo Vespucci, è previsto uno stop a tutti i cantieri più grandi su viale Italia e viale Amendola, per evitare disagi alla viabilità e garantire una migliore gestione del traffico.

La seconda fase dei lavori su viale Amendola riprenderà la settimana successiva e interesserà il tratto compreso tra via Rattazzi e l’incrocio con viale Garibaldi. Anche in questo caso, la durata prevista è di circa tre giorni.

Durante le giornate di cantiere si potranno verificare rallentamenti in direzione Migliarina, viale Italia e viale Amendola. Per questo motivo, è stato predisposto un percorso alternativo consigliato attraverso via Spallanzani e le gallerie della Variante Aurelia, al fine di agevolare la circolazione.

Il Comune invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a seguire le indicazioni fornite per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico.