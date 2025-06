Esame di guida con l'auricolare, ma gli rimane incastrato nell'orecchio

La Spezia, 10 giugno 2025 – Con l'auricolare all'esame di guida, scoperto dagli esaminatori si ritrova all'ospedale per toglierlo, dopo che gli rimane incastrato nell'orecchio. Nei giorni scorsi nell’ambito dell’attività di prevenzione dei reati contro lo svolgimento di esami per il conseguimento della patente di guida, un cittadino indiano residente a Parma è stato denunciato dalla polizia poiché colto in flagranza mentre tentava di svolgere l’esame di teoria con l’ausilio di un auricolare ed una microcamera, sistemi fraudolenti che permettono il collegamento con l’esterno, per consentire di ricevere suggerimenti per il superamento del quiz.

Gli agenti, giunti sul posto, allertati dal personale della motorizzazione, sono intervenuti interrompendo la prova d’esame del soggetto segnalato il quale, dopo un attento controllo, veniva sorpreso con i dispositivi elettronici sistemati in modo da consentire la videoripresa della prova scritta. Il cittadino extracomunitario è stato dapprima accompagnato al locale ospedale per la rimozione dell’auricolare celato nell’orecchio destro e poi negli uffici della locale Questura per gli accertamenti di rito. Lì è stato denunciato.