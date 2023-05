"Piano di sviluppo rurale, bloccati 25 milioni di finanziamenti"

La Liguria maglia nera nella classifica delle regioni per capacità di spesa dei fondi del Piano di Sviluppo Rurale. È quanto sostiene Cia Liguria, col presidente regionale Stefano Roggerone (nella foto) che sottolinea come "già lo scorso anno non sono stati spesi circa 10 milioni rispetto a quelli a disposizione, ora rischiamo che altri 25 milioni circa non siano utilizzati entro la fine di quest’anno. Una situazione grave anche perché mette insieme investimenti bloccati di imprese e istituzioni, con gravi ricadute sul settore agricolo e sulla tenuta del territorio. E che crea le premesse per avere ancora meno risorse nelle prossime ripartizioni del Piano di Sviluppo Rurale". Le motivazioni sono secondo la Cia sarebbero molteplici: la lentezza delle istruttorie, le incertezze sui costi lievitati in questi anni, un sistema di assegnazione delle risorse complicato che predilige le graduatorie dei bandi rispetto ad una gestione a Sportello, più veloce ed efficace. "La situazione che ci vede in sofferenza nell’utilizzo delle risorse comunitarie si ripete ormai da qualche anno – prosegue Roggerone -. Il sistema ha regole farraginose con un evidente sottodimensionamento dell’ organico a disposizione della Regione Liguria che impedisce di velocizzare le procedure.

Una situazione preoccupante che rischia di trasformarsi in un’occasione persa per il settore e che dovrebbe essere analizzata ed affrontata da tutto il sistema con un confronto che individui immediatamente le eventuali contromisure. Arrivare a settembre con l’ansia di spendere a prescindere sarebbe sbagliato e controproducente. Non è più possibile assistete passivamente e registrare semplicemente quanto avviene. Chiediamo la convocazione di un Tavolo Verde che affronti urgentemente questa ennesima emergenza".