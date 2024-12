Petizione ’No base blu’. La consegna ai sindaci di oltre 1600 firme

La ’Rete spezzina pace e disarmo’ consegnerà domani ai sindaci del Golfo le oltre 1600 firme raccolte nella petizione ’No base blu, per un golfo di pace, ambiente e lavoro’. Le firme verranno consegnate alle 9 a Portovenere, alle 10.30 a Spezia e alle 12 a Lerici. Con questa iniziativa Rete spezzina pace e disarmo chiude la prima fase della campagna “No Base blu”, dopo aver raccolto oltre 1600 adesioni di cittadine e cittadini. "Da un percorso critico nei confronti di una spesa enorme per adeguare la base militare agli standard Nato – dicono i promotori dell’iniziativa – si è attivato un processo di democrazia partecipata che, in tempi di astensionismo, è un segnale chiaro: sulle questioni vitali delle comunità che si affacciano sul golfo spezzino, è ora di ascoltare i cittadini. E’arrivato il momento di far sentire la voce della comunità spezzina nelle istituzioni (Regione, Parlamento, Governo)". Una battaglia di civiltà, "su conversione pacifica, bonifiche ambientali, revisione degli spazi militari inutilizzati e loro restituzione alla città, per un piano reale di occupazione compatibile socialmente e dal punto di vista ambientale".