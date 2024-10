Petardi lanciati nel settore dei tifosi avversari. Ammenda da diecimila euro alla Salernitana

La sanzione è stata pesante, ma la Salernitana non ci sta. Il giudice sportivo della Lega di Serie B, Ines Pisano, ha infatti inflitto un’ammenda di 10mila euro alla società campana "per avere suoi sostenitori, al 2° e al 3° del primo tempo, lanciato due petardi in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria". Una sanzione derivante da quanto accaduto durante la sfida di domenica scorsa al Renzo Barbera di Palermo, terminata 1-0 per i granata di Martusciello. La Salernitana fa sapere di apprendere "con stupore la decisione del giudice sportivo di Lega Serie B pubblicata oggi nel comunicato ufficiale numero 54 che prevede la sanzione al club con un’ammenda di 10mila euro. Tale provvedimento non fotografa completamente i reali accadimenti di domenica, prima e durante la partita disputata allo stadio Barbera contro il Palermo. Nell’occasione, infatti, non sono mancati pericolosi lanci di petardi esplosi nel settore occupato dai sostenitori granata che hanno provocato notevole spavento tra i presenti, compresi bambini e famiglie". Nel comunicato la Salernitana "nel ringraziare la società Palermo F.C. per l’accoglienza cortese", fa sapere di "stigmatizzare con forza ogni comportamento violento da parte di chi si reca negli stadi" e ribadisce "che poche decine di sconsiderati - da una parte o dall’altra - non possono e non devono macchiare il buon nome, il calore e il fascino di piazze storiche e passionali come quelle rosanero e granata. Nello stesso tempo, la Salernitana annuncia che valuterà le modalità di ricorso nelle sedi opportune per tutelare la propria tifoseria e l’immagine della società stessa".

Intanto dopo l’importante successo a Palermo, la Salernitana riprenderà oggi alle 15:30 la preperazione al centro sportivo Mary Rosy. Mister Giovanni Martusciello ha concesso alla sua squadra due abbondanti giorni di riposo per ricaricare le batterie. All’orizzonte c’è la sosta per gli impegni delle nazionali che precede la sfida casalinga con lo Spezia di sabato 19 ottobre. Martusciello ritroverà oggi un gruppo senza Bronn, Hrustic, Stojanovic e Wlodarczyk, che da ieri sera si sono messi in viaggio per rispondere alle chiamate delle rispettive federazioni. Alla ripresa ci sarà regolarmente invece Sfait. Allenatore e staff medico monitoreranno i progressi di Dalmonte, Maggiore e Tongya. Reine-Adélaïde continuerà in questi giorni a seguire il suo percorso personalizzato.