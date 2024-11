Peste suina, nuovo caso a Varese Ligure: numeri in aumento

Varese Ligure (La Spezia), 13 novembre 2024 – Un nuovo caso di peste suina africana rilevato nella zona di Varese Ligure. L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria ha evidenziato una nuova positività sulla carcasse di un cinghiale nel comune della Val di Vara, dove il primo episodio era emerso lo scorso 19 marzo, il primo ufficiale nella provincia di Spezia dopo i numeri casi rilevati in precedenza nel ponente ligure e basso Piemonte. Un altro episodio analogo è stato invece accertato ieri a Ne, in provincia di Genova. Analoga situazione in Piemonte con il nuovo focolaio di peste suina africana accertato a Frassineto Po (in provincia di Alessandria): salgono così a 9 i focolai in allevamenti suinicoli piemontesi positivi alla psa e con il caso di Frassineto Po salgono a 165 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana. Il totale dei positivi sui cinghiali sale a 1.696 casi. Sono 1.032 in Liguria; stabili a 664 in Piemonte. Salgono a 9 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli piemontesi.