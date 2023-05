Pesca, protesta al porto. "Nostro settore a rischio"

I pescatori di Coldiretti Impresa Pesca Liguria si sono uniti all’appello dell’Alleanza Europea della pesca di fondo, dando vita a una simbolica contro le politiche europee che stanno mettendo a rischio il futuro del settore. La manifestazione è stata organizzata per tutte le organizzazioni nazionali della pesca italiana. "Le nuove direttive europee limitano la pesca di tutto il Mediterraneo – dice Daniela Borriello, Responsabile regionale Coldiretti Impresa Pesca per la Liguria – ma rischiano di distruggere un intero comparto, fondamentale per l’economia italiana. Per questo i pescatori liguri hanno fatto risuonare le sirene dei pescherecci della Darsena di Genova per tutta Calata Vignoso, per richiamare l’attenzione sul crescente disagio vissuto dal comparto".