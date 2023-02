Perde il controllo dell’auto e si ribalta. Paura per una ragazza

I vigili del fuoco hanno rimosso l’auto ribaltata (foto d’archivio)

La Spezia, 6 febbraio 2023 - Un attimo di distrazione, una manovra errata. Oppure un ostacolo improvviso. Per ora si possono fare solo lo ipotesi sullo spettacolare incidente avvenuto l’altra notte lungo la strada che collega il quartiere della Pieve alla frazione collinare di San Venerio.

L’esatta dinamica dei fatti è ancora in fase di accertamento e al vaglio dei rilievi delle forze dell’ordine: intorno alle 3,30 una giovane residente in città ha improvvisamente perso il controllo della sua utilitaria che si è ribaltata.

Nella carambola l’auto ha subìto lo schiacciamento del tetto, il parabrezza è andato distrutto, gravi danni anche alla carrozzeria. Pochi secondi di paura per la ragazza alla guida, fortunatamente uscita dall’abitacolo spaventata ma quasi illesa, a parte qualche contusione dovuta al ribaltamento del mezzo. Sul posto per i soccorsi il personale del 118, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona dell’incidente e rimosso l’auto dalla carreggiata.