Percorso innovativo sulla robotica. Opportunità con la Fondazione Its

La Fondazione Its La Spezia avvia un nuovo percorso formativo sulla Robotica e Automazione Industriale. "Il settore manifatturiero si trova oggi ad affrontare un percorso di profonda trasformazione – spiegano i promotori – spinto da un’ondata di progresso tecnologico guidata principalmente dall’intelligenza artificiale e dalla robotica, ma anche dalle altre tecnologie abilitanti. Da qui nasce l’esigenza di avviare questo corso post diploma quale ‘Tecnico Superiore per la Robotica e automazione industriale - Elettronica e Digitalizzazione dei processi industriali - Intelligenza artificiale applicata, della durata di 2000 ore, di cui 1200 svolte in aula e laboratori altamente tecnologici, 800 ore di stage in azienda, per formare tecnici specializzati nella progettazione e programmazione di sistemi meccatronici, robotici e di automazione. Il percorso formativo è stato progettato in sinergia con le principali aziende del territorio e prevede inoltre approfondimenti sull’Intelligenza artificiale applicata ai processi aziendali. Il corso è gratuito perché finanziato dall’Unione Europea - NextGeneration e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Sono previste inoltre borse di studio a sostegno della frequenza. Tutta la documentazione relativa al Bando è scaricabile dal sito www.itslaspezia.it. Le domande potranno essere presentate entro le 13 del 29 maggio (sono disponibili 25 posti). Info allo 0187 599768.