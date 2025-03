Perché i gatti dormono di giorno e non di notte?

I gatti amano dormire, non è una novità, e dormono in media 2⁄3 della giornata. Non è solo un’abitudine ma è una scelta strategica che aiuta la loro attività notturna. Come ogni carnivoro, il gatto mantiene il suo istinto da predatore. Il gatto è un predatore notturno e questa caratteristica si mantiene anche se vive in casa. Ma non preoccupatevi, anche durante il sonno il gatto si mantiene sempre in stato di allarme e pronto ad agire in caso di necessità.

Vi siete mai svegliati nel cuore della notte per un rumore in una qualunque stanza della casa? Era lui, il vostro micio domestico alle prese con la sua caccia notturna. Se il vostro gatto non ha la possibilità di uscire all’aperto, in terrazzo o in giardino, durante la notte o durante il giorno, avrà bisogno comunque di liberare tutte le sue energie. Grazie alle corse improvvise e ai balzi inaspettati tra i mobile e le mensole, agli agguati alle vostre caviglie o all’appostamento a una mosca, riesce a consumare un pò di energie che avrebbe dedicato alla caccia.

Ecco spiegato perchè, quando vi state rilassando sul divano, il gatto comincerà a inventate nuovi giochi per disturbarvi. Cosa fare? Per far star bene i felini che vivono in appartamento, sarebbe importante dedicare almeno una mezz’ora di tempo al gioco con oggetti, per esempio gomitoli e luci. In questo modo riusciremo a fargli spendere energie, dedicheremo del tempo a distrarci dai nostri pensieri ed eviteremo di farci svegliare da improvvisi rumori notturni.