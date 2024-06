Per il fondo affitti, 1,7 milioni di euro da Regione Liguria per 2mila famiglie

Genova, 21 giugno 2024 - Ben 1,7 milioni di euro è quanto ammonta il fondo che Regione Liguria, dopo l’approvazione dell’assestamento di bilancio, destinerà al sostegno del pagamento degli affitti. In particolare le risorse, a disposizione nell’esercizio finanziario 2024, verranno erogate ai Comuni ad alta tensione e ad alta problematicità abitativa. Questo l’elenco completo dei 23 Comuni: La Spezia, Arcola, Luni, Santo Stefano Magra, Sarzana e Lerici, poi Imperia, Camporosso, Diano Marina, Vallecrosia, Bordighera, Taggia, Ventimiglia, Sanremo, Savona, Albenga, Cairo Montenotte, Loano, Genova, Chiavari, Rapallo, Sestri Levante, Arenzano,

“Un provvedimento atteso da tempo sul quale, come Regione Liguria, abbiamo fatto un lavoro davvero significativo – dichiara l’assessore regionale alle Politiche abitative, Marco Scajola – . Diamo una risposta a chi è maggiormente in difficoltà sopperendo, in parte, alla scelta del Governo di non rifinanziare, fino a oggi, il fondo. Contiamo di fornire supporto ad almeno 2000 famiglie liguri dimostrando loro vicinanza e attenzione, ma anche l’efficienza della ‘macchina’ regionale. Come Regione Liguria e attraverso la Conferenza delle regioni e delle province autonome continueremo a interloquire con il Governo affinché il fondo affitti diventi una legge nazionale e non uno stanziamento una tantum per avere così programmazione e maggiori certezze”.