Le misure che servono
Per i 325 anni del Leccio la Gira la donazione dei Tartarini ai bisognosi
19 ago 2025
MARCO MAGI
Durante la tradizionale festa dedicata all'albero che sovrasta il ristorante della Foce anche la beneficenza

Il gruppo di ospiti delle istituzioni con Massimo Tartarini

La Spezia, 19 agosto 2025 – I sapori della tradizione, una celebrazione importante e una donazione che fa bene al cuore. La Festa dell'Albero della Gira, che onora il leccio censito tra gli alberi monumentali dal Ministero dell’Agricoltura e dalla Regione Liguria, è stata speciale in questo 2025. D'altra parte l'albero che sovrasta il ristorante La Gira ha compiuto ben 325 anni, mentre il locale di Carla e Massimo Tartarini, ha spento 155 candeline. E così la famiglia Tartarini ha deciso di donare un assegno di 3mila euro all'assessorato alle Politiche sociali da destinare a famiglie bisognose per l'acquisto di farmaci e generi di prima necessità.

All'evento (nella gallery, gli scatti sono del fotografo Enrico Amici) sono intervenute numerose autorità, a cominciare dal sindaco Pierluigi Peracchini e dal prefetto Andrea Cantadori, oltre ai due assessori che hanno partecipato alla consegna dell'assegno, Lorenzo Brogi e Giulio Guerri. Ancora una volta, si sono gustati gli ottimi piatti preparati con passione dai bravi cuochi e cuoche della Gira: frittelline varie, acciughe del golfo sott'olio, torte di verdure come antipasti, poi i primi, ravioli della Gira (col ragù) e gnocchetti ai muscoli del golfo, i secondi, trippa alla spezzina e muscoli del golfo ripieni, per concludere con il dolce tipico preparato da Alba Tartarini, il tutto sorseggiando i vini della cantina Astoria di Crocetta del Montello.

