Per i 325 anni del Leccio la Gira la donazione dei Tartarini ai bisognosi

La Spezia, 19 agosto 2025 – I sapori della tradizione, una celebrazione importante e una donazione che fa bene al cuore. La Festa dell'Albero della Gira, che onora il leccio censito tra gli alberi monumentali dal Ministero dell’Agricoltura e dalla Regione Liguria, è stata speciale in questo 2025. D'altra parte l'albero che sovrasta il ristorante La Gira ha compiuto ben 325 anni, mentre il locale di Carla e Massimo Tartarini, ha spento 155 candeline. E così la famiglia Tartarini ha deciso di donare un assegno di 3mila euro all'assessorato alle Politiche sociali da destinare a famiglie bisognose per l'acquisto di farmaci e generi di prima necessità.

All'evento (nella gallery, gli scatti sono del fotografo Enrico Amici) sono intervenute numerose autorità, a cominciare dal sindaco Pierluigi Peracchini e dal prefetto Andrea Cantadori, oltre ai due assessori che hanno partecipato alla consegna dell'assegno, Lorenzo Brogi e Giulio Guerri. Ancora una volta, si sono gustati gli ottimi piatti preparati con passione dai bravi cuochi e cuoche della Gira: frittelline varie, acciughe del golfo sott'olio, torte di verdure come antipasti, poi i primi, ravioli della Gira (col ragù) e gnocchetti ai muscoli del golfo, i secondi, trippa alla spezzina e muscoli del golfo ripieni, per concludere con il dolce tipico preparato da Alba Tartarini, il tutto sorseggiando i vini della cantina Astoria di Crocetta del Montello.