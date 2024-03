Pensieri di pace per un mondo migliore raccontati al Sommo Poeta

I pensieri di Pace raccontati direttamente a Dante Alighieri. Il Comune di Castelnuovo Magra ha aperto il concorso "Dillo a Dante" invitando studenti, giovani e non soltanto a scrivere pensieri e storie che contribuiscano a coltivare attraverso le buone pratiche quotidiane il buon vivere in ogni situazione: dalla famiglia, lavoro, scuola e all’interno della comunità. Il concorso è ispirato al Sommo poeta che vanta un rapporto speciale con Castelnuovo Magra avendo scelto proprio la piazza Querciola nel borgo collinare la mattina del 6 ottobre 1306 per portare a termine gli atti del trattato di Pace tra i Malaspina e il vescovo conte Antonio di Nuvolone da Camilla. Un documento che è diventato famoso proprio come "La Pace di Dante".

Da qualche anno il Comune di Castelnuovo Magra si è impegnato attraverso questa prestigiosa eredità a farsi promotore di un messaggio di Pace ideando un concorso in forma epistolare dal titolo "Dillo a Dante" giunto alla sua quarta edizione. I temi, pensieri e suggerimenti per costruire una comunità migliore dovranno essere presentati entro il 30 giugno mentre la premiazione si terrà il 6 ottobre. Per inviare i pensieri è possibile utilizzare l’indirizzo di posta elettronica: [email protected] oppure inviando all’indirizzo Ufficio Cultura della biblioteca civica "Michele Ferrari" di via della Pace 19033 Castelnuovo Magra oppure consegnarlo a mano direttamente in biblioteca dove è stata predisposto una apposita cassetta postale.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 349-4334203. Il concorso infatti vuole spingere a una riflessione sulle tematiche della pace non soltanto come principio teorico ma come insieme di tutte quelle azioni, anche piccole e quotidiane, che seminano buone pratiche e che aiutano a "sanare" i conflitti.

