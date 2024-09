Pedalando col pensiero alla salute. Visite mediche e sport con l’Aies

E’ un appuntamento che unisce la prevenzione, attenzione alla salute, arte e voglia di stare insieme. E’ in programma domenica 22 settembre la 26 esima edizione della pedalata Ecolgica “Pensando al cuore“ promossa da Aies sezione di Ortonovo presieduta dal dottor Giuseppe Vinazzani. Inoltre sempre domenica 22 si errà la settima edizione della gionata della prevenzione. Verrà allestito all’oratorio della chiesa del Preziosissimo Sangue di via Caffaggiola un ambulatorio medico aperto a tutta la cittadinanza per sottoporsi gratuitamente all’esame di prevenzioe delle malattie renali a cura dell’Associazione Amici del rene e della dottoressa Laura Panaro dell’Uco Nefrologia e Dialisi ASL 5 della Spezia, visita oculistica a cura delll’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della Spezia e della dottoressa Francesca Cirilli, misurazione della glicemia a cura della Croce Rossa della Spezia e della pressione da parte dei volontari della Pubblica Assistenza Luni, esecuzione elettrocardigramma a cura del cardiologo Jacopo Fabiani, visita udito da parte della dottoressa Pamela Cardillo. La pedalata a non competitiva è aperta a tutti con ritrovo dalle 9.30 dal bar Corsi a Serravalle e partenza alle 10.30. L’arrivo è previsto alla chiesa del Preziosissimo Sangue con pranzo sociale su prenotazione ai numeri 349-5360707; 0187- 660705. Oltre alla Pedalata e visite mediche è prevista anche la seconda edizione della mostra di pittura e poesia sabato 28 settembre. Per consentire di sottoporre le opere alle commissioni esaminatrici in tempo utile per partecipare alla mostra i concorrenti dovrannopresentare 1 opera pittorica con cavalletto in data 24 settembre dalle 16 alle 18 all’oratorio della chiesa del Preziosissimo Sangue di Caffagiola di Luni. Per partecipare invece alla selezione delle poesie, si richiede di far pervenire non oltre il 16 settembre due poesie oppure tramite mail all’indirizzo: [email protected] o mediante deposito presso il presidente Giuseppe Vinazzani nella segreteria provvisoria AIES di Via Larga 67 Luni nei giorni di Sabato 14 settembre e lunedi

16 settembre dalle 16 alle 18.