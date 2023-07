Pd, "Interventi di messa in sicurezza su viale San Bartolomeo" interpellano l'amministrazione

Le condizioni di viale San Bartolomeo hanno spinto i consiglieri del Pd Andrea Montefiori e Martina Giannetti ad interpellare l’amministrazione per sapere "se intenda mettere in atto immediati provvedimenti di messa in sicurezza della viabilità" e chiedono che "vengano indicati tempi certi e definiti per la conclusione di tutti gli interventi riguardanti viale San Bartolomeo". Nei mesi scorsi sono state presentate dal gruppo del Pd due interpellanze in merito alla situazione dei lavori sui marciapiedi e su viale San Bartolomeo nel tratto tra Muggiano e Porto Lotti, che i suddetti interventi sono in parte relativi al progetto Miglio Blu, fermo da due anni. I numerosi scavi, mai ripristinati a regola d’arte, determinano condizioni della viabilità ai limiti della decenza ma soprattutto della sicurezza di chi percorre viale San Bartolomeo.